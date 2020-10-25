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توك شو

أخبار التوك شو: أحمد موسى يطالب شيخ الأزهر والمفتي بالرد.. حمادة هلال: أنا مليش في الهجص وبعتذر لكل الناس

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 11:58 م
أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
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إبراهيم القادري


وجه  الإعلامي أحمد موسى،  التحية والشكر إلى المستشار لاشين ابراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قائلا "أشكر المستشار لاشين إبراهيم الذي سمح بمتابعة الإعلام للحظات فرز الأصوات في انتخابات مجلس النواب".


قال الإعلامي محمد الباز، إن الرئيس الفرنسي ماكرون عليه أن يتقدم باعتذار واضح وصريح للعالم الإسلامي بسبب تصريحاته عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.


قالت ميرنا شلش منسقة التحالف المصري الأوروبي لمتابعة الانتخابات ، إن التحالف مكون من 4 منظمات وقمنا بعمل هذا التحالف لمراقبة انتخابات مجلس النواب في مصر ونقوم بتقديم الجانب اللوجستي لهذه المنظمات .


قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يرى أن المسلم هو المواطن التركي فقط من بين 1.5 مليار مسلم حول العالم.


قال الإعلامي أحمد موسى، إن الملايين شاركوا في انتخابات مجلس النواب في مرحلتها الأولى، مضيفا "هناك اهتمام من الإعلام الدولي بانتخابات مجلس النواب في مصر".


وأكد محمد عبد العزيز مدير غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب أنه كان هناك عمل متواصل على مدار يومين خلال انتخابت ىالمرحلة الأولى لمجلس النواب والتي تمت بـ 14 محافظة .


قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، إن العملية الانتخابية تمت بشكل مُنظم ، من خلال سهولة الوصول إلى اللجان ، وإلتزام رؤساء اللجان بكل ما تتطلبه وزارة الصحة من إجراءات احترازية ووقائية، فقد تمت الانتخابات بنجاح في ظل وجود فيروس كورونا .


قالت الفنانة جميلة عوض ، إن الميك أب الذي أقوم بعمله في مسلسل "الا انا " يستغرق 7 ساعات عمل ثم تبدأ التصوير مؤكدة أن من يقوم بعمل الميك اب هو طارق مصطفي.


قالت الإعلامية لميس الحديدى "احنا عايشين أكبر نقلة نوعية في تاريخ السكك الحديد الصراحة التشكيك في أي حاجة ده ازعاج على الفاضي".


قال الفنان حمادة هلال، إنه حريص على طرح أغان تحمل رسالة إيجابية وهدف، وتبقى في أذهان الناس، وتابع "أنا لو كنت عاوز أعمل أغانى هجص زى ما بيقولوا كان هيبقى اتجاهى من زمان.. كلمة شخلعة قلبت العالم كله ونازله غلط .. وأنا أحب أعمل أغانى لها هدف وتعيش".

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