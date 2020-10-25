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توك شو

وصلة ضحك لـ أحمد موسى على الهواء.. اعرف السبب

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 11:35 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
تسببت تعليقات متابعي الإعلامي أحمد موسى، في ضحك الإعلامي على الهواء.

وقال الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "تعليقات المشاهدين تدفعني للضحك على الهواء، ومحدش يقدر يضحك على الناخب".

وتابع الإعلامي أحمد موسى، "وعي المواطن يدفعه إلى حسن اختيار من يمثله في مجلس النواب".
 
وقال الإعلامي أحمد موسى، إن النائب محمد أبو العينين يخدم أهالي دائرته سواء كان عضوا بمجلس النواب أم لا، متابعا "دور النائب محمد أبو العينين في غاية الاهمية داخل مصر وخارجها خاصة في الدفاع عن الدولة المصرية وثورة 30 يونيو في المحافل الدولية".

وانتهت عملية الاقتراع في انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، وبدأت أولى أيام المرحلة الأولى بالداخل السبت.

وانتهى اليوم الثاني والأخير في انتخابات المرحلة الأولى بالداخل، وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها من الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين مع تطبيق الاجراءات الاحترازية في كل لجنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

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