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ثقافة

"ضبط النفس ومقاومة الغضب".. ندوة في مكتبة المستقبل مساء اليوم

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 09:00 ص
مكتبة المستقبل
مكتبة المستقبل
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القسم الثقافي
تنظم جمعية مصر الجديدة  ندوة بعنوان "ضبط النفس ومقاومة الغضب " وذلك في الخامسة  من مساء اليوم الاثين بمكتبة المستقبل احدى الركائز الثقافية بالجمعية .

صرح بذلك د. نبيل حلمى امين عام الجمعية، مشيرا إلى أن الندوة تؤكد أن ثقافة ضبط النفس من أهم الثقافات المنشودة، فبها يصون الإنسان نفسه من ردات الفعل السلبية، ويعوِّدها على حسن التصرف في المواقف التي تعترض حياته.

وقال د. على سليمان اخصائى تنمية بشرية دائما نحذر من سوء الغضب فيأمن بذلك من سوء العواقب، ويسبق تفكيرُه تدبيرَه، ويصاحبه العقل والحكمة على الدوام، وبهذه الخصلة حقَّق الطامحون آمالهم، وأحسنوا اتخاذ قراراتهم، وأصبح صوابهم أكثر من خطئهم، وما حققوه من إنجازات يملأ سجلاتهم.

من جانبه قال فؤاد عدلى ، مدير مكتبة المستقبل ان موضوع الندوة له اربع محاور في مقدمتها مفهوم الغضب وتشخيص الغضب ، ودوافع الغضب  وأسبابه ، وأشكال الغضب ونواتج الغضب والغضب السالب وضبط النفس وإدارة الغضب الموجب.

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