سكان شارع 26 يوليو فى الدقهلية يعانون انتشار القمامة .. صور

اشنكى المواطن عمر شريف ، من سكان شارع 26 يوليو بمدينة ميت غمر محافظة الدقهلية، فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى " صدى البلد"، من تراكم القمامة فى المنطقة .





وقال فى رسالته : نعانى من انتشار القمامة فى الشارع ، الأمر الذى يتسبب فى انتشار الرائحة الكريهة والحشرات الضارة المحملة بالأمراض فضلا عن انتشار الكلاب الضالة التى تسبب فزع للسكان.





وطالب سكان الشارع بوضع صناديق لجمع تلك القمامة حفاظا على صحة السكان ، مؤكدا أنه لا بد أن يكون هناك إجراءات وقائية شديدة لمنع تكرار هذا المنظر.





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