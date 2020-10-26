AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

سكان شارع 26 يوليو فى الدقهلية يعانون انتشار القمامة .. صور

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:02 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
اشنكى المواطن عمر شريف ، من سكان شارع 26 يوليو بمدينة ميت غمر محافظة الدقهلية، فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى " صدى البلد"، من تراكم القمامة فى المنطقة .

وقال فى رسالته : نعانى من انتشار القمامة فى الشارع ، الأمر الذى يتسبب فى انتشار الرائحة الكريهة والحشرات الضارة المحملة بالأمراض فضلا عن انتشار الكلاب الضالة التى تسبب فزع  للسكان.

وطالب سكان الشارع بوضع صناديق لجمع تلك القمامة حفاظا على صحة السكان ، مؤكدا أنه لا بد أن يكون هناك إجراءات وقائية شديدة لمنع تكرار هذا المنظر.

أقراء ايضا

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة "بين الناس" لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهالى بشتيل بالجيزة يستغيثون من انتشار الكلاب الضالة

انتشار الكلاب الضالة يثير فزع سكان شارع طلعت بروض الفرج

خوفا من الأمراض.. سكان شارع الشعراوى بطريق بنها الحر الجديد يشكون من تراكم القمامة

انتشار الكلاب الضالة يثير فزع سكان شارع طومان باى فى الحلمية

سكان شارع 68 بالمعادي يستغيثون.. مش عارفين نمشى من الكلاب الضالة

سكان حارة أبو عساكر فى دمنهور يستغيثون من أنتشار أكوام القمامة

ترشيحاتنا

مستشار الرئيس للصحة: تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا خفض أضراره

فوائد تناول البيض المسلوق على الإفطار

أخبار الرياضة| مرتضى منصور: إلغاء مباراة الزمالك والرجاء في هذه الحالة.. صدمة لـ الأهلي.. رحيل مدرب بيراميدز

في دخلة الشتاء .. طريقتان لعمل شاي البصل لتقوية المناعة

مليش علاقة ببيراميدز.. تركي آل الشيخ يعلق علي بوست توقع نتيجة نهائي الكونفيدرالية

وزير الرياضة: لا مساس بـ الزمالك أيا كان القرار بشأن مرتضى منصور

AdvertisementS

وفاة النائب السابق "ابو حجي" عقب إعلان المؤشرات الأولية لنواب 2020 بسوهاج

طلاق في الكوشة| عريس يغادر حفل زفافه لموقف محرج.. اعرف الحكاية

شوبير يكشف مفاجأة بشأن مستقبل حسام غالى بعد رحيله عن الجونة

اليوم عقد قران درة على رجل الأعمال هاني سعد في الجونة والزفاف بعد 3 أيام

وزير الرياضة: لا مساس بـ الزمالك أيا كان القرار بشأن مرتضى منصور

أخبار الرياضة| مرتضى منصور: إلغاء مباراة الزمالك والرجاء في هذه الحالة.. صدمة لـ الأهلي.. رحيل مدرب بيراميدز

FIFA يقرر إقامة كأس العالم للأندية بـ قطر في هذا الموعد

مرتضى منصور: إلغاء مباراة الزمالك ‏والرجاء حال استمرار إصابة لاعبي الفريق المغربي بكورونا

رمضان صبحي على رأس قائمة منتخب مصر لمواجهتى توجو

لا تتخلص منه بعد اليوم.. استخدامات غير متوقعة لقشر الرمان

داهمته أزمة قلبية فور سماع نتيجة الانتخابات.. تشييع جثمان النائب السابق أحمد أبو حجي بسوهاج

مستشار الرئيس للصحة: تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا خفض أضراره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غابت عن المهرجان.. زفاف درة في الجونة اليوم حقيقة أم شائعة ؟

شاهد.. تصميم خيالي للسيارة هيونداي باليسيد hyundai palisade الجديدة

للرجال فقط.. استخدم الرمان بدلا من الفياجرا لزيادة الانتصاب