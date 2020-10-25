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أهالي الجيزة يحتفلون بتقدم أبو العينين في المؤشرات الأولية لانتخابات النواب ..فيديو

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 11:56 م
صدى البلد
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هاني حسين
عرض الإعلامي أحمد موسى، لقطات مصورة ترصد احتفالات أهالي الجيزة بتقدم المرشح محمد أبو العينين في المؤشرات الأولية للانتخابات البرلمانية.

وقال الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، إن النائب محمد أبو العينين يخدم أهالي دائرته سواء كان عضوا بمجلس النواب أم لا.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، "المواطن ينتخب من يراه  مناسبا لتنفيذ مصالحه".

وتابع الإعلامي أحمد موسى "دور النائب محمد أبو العينين في غاية الأهمية داخل مصر وخارجها خاصة في الدفاع عن الدولة المصرية وثورة 30 يونيو في المحافل الدولية".

وانتهت عملية الاقتراع في انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، حيث بدأت أولى أيام المرحلة الأولى بالداخل، أمس السبت.

ويعد اليوم، الثاني والأخير في انتخابات المرحلة الأولى بالداخل، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها من الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية في كل لجنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

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