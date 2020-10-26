زحام وتكدس وقمامة.. شكوى سكان شارع مهدى عارف فى الحى العاشر بمدينة نصر.. صور

أستغاث المواطن صبحى محمود ، المقيم فى شارع مهدى عرفة بالحى العاشر مدينة نصر ، فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى " صدى البلد"، من زحام وتكدس الميكروباص و تراكم القمامة بالمنطقة .





ويقول فى رسالته : يعتبر شارع مهدى عرفة بميدان الحى العاشر فى مدينة نصر من الشوارع الحيوية والرئيسية نعانى فيه من تراكم للقمامة والكلاب الضالة وعشوائية الميكروباصات والتى تؤثر على حركة المرور فى الشارع حيث تقف الميكروباصات داخل موقف الحى العاشر وخارجه بصورة تؤثر على حركة المرور .





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