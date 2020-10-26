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بين الناس

زحام وتكدس وقمامة.. شكوى سكان شارع مهدى عارف فى الحى العاشر بمدينة نصر.. صور

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 03:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
أستغاث المواطن صبحى محمود ، المقيم فى شارع مهدى عرفة بالحى العاشر مدينة نصر ، فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى " صدى البلد"، من زحام وتكدس الميكروباص و تراكم القمامة بالمنطقة .

ويقول فى رسالته : يعتبر شارع مهدى عرفة بميدان الحى العاشر فى مدينة نصر من الشوارع الحيوية والرئيسية نعانى فيه من تراكم للقمامة والكلاب الضالة وعشوائية الميكروباصات والتى تؤثر على حركة المرور فى الشارع حيث تقف الميكروباصات داخل موقف الحى العاشر وخارجه بصورة تؤثر على حركة المرور .

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة "بين الناس" لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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