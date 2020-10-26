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عبد المنعم فؤاد: كلمة الشريعة لا تستدعي في الفن إلا لمقامها

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 07:14 ص
الدكتور عبد المنعم
الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ الفقه والفلسفة بجامعة الأزهر
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عبد الخالق صلاح
علق الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ الفقه والفلسفة بجامعة الأزهر، على أغنية الفنان حمادة هلال، "الشرع محللى أربعة"، والتي أثارة جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، مشددًا على أن كلمة الشريعة لا تستدعى في الفن إلا لمقامها.

وأضاف "فؤاد" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، :"أننا نحترم الفن والإبداع الصادق ولسنا ضد الفن على الإطلاق ..وهناك فنون تدعوا إلى القيم والأخلاق وهذه هي التي يجب أن نستدعيها "، لافتًا إلى أن هناك فارق بين الفنون والجنون، موضحًا أن الجنون هو إدخال الفن فيما لا يفيد وهو ما يترتب عليه إثارة  البليلة في المجتمع ويدخل في مناطق محظورة ليس للفن مجالًا فيها".

وأكد أستاذ الفقه والفلسفة بجامعة الأزهر، أنه يحترم الفن والفنانين ، ولكن لكل مقام مقال،مشددًا على أن تعدد الزواجات في الإسلام مباح ولكن له ضوابط وشروط،  وليس "لكل من هب ودب".

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