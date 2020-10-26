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حمادة هلال تعليقًا على أغنية الشخلعة: أنا واحد بخاف ربنا.. وأنا ماشى والفن باق

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 12:29 ص
حمادة هلال
حمادة هلال
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عبد الخالق صلاح
قال الفنان حمادة هلال، إنه يقدم الاعتذار عن أغنية "الشرع محللى أربعة"، وما أثارته من جدل، مشددًا على أنه شخص يراعى القيم الأخلاقية والاجتماعية في الفن الذى يقدمه إلى جمهوره.

وتابع:" أنا عندى ثقافة شوية  ومنذ سنوات لم تحدث أعمالى أية مشاكل ..أنا بخاف على البيوت جدًا وبحترم ثقافة الأشخاص.. وأنا واحد بخاف ربنا".

وأضاف "هلال" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أن الفنان يرحل ولن يبقى إلا الفن.

وتابع:"أنا ماشى والفن هو اللى باقى..والحمد الله أنا شلت الخطأ الذى وقع في الأغنية"، مشددًا على أن المرأة هي أمه وشقيقته وزوجته،مضيفًا:"أنا عمرى ما اروج لتعدد الزوجات وربنا يحفظ كل البيوت".

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