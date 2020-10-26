AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

البيئة: نبحث أسباب هجوم سمكة قرش على 3 أفراد بـ جنوب سيناء

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 12:25 ص
صدى البلد
Advertisements
حنان توفيق
ورد إلى وزارة البيئة بلاغًا يفيد بتعرض 3 أفراد إلى هجوم من سمكة قرش بمنطقة رأس محمد بجنوب سيناء، مما أدى إلى إحداث بعض الإصابات بهم، وقد تطلب ذلك  نقلهم إلى المستشفى لإتخاذ الإسعافات اللازمة لهم ، والإجراءات المناسبة فى هذا الصدد.

وتقوم وزارة البيئة حاليا بإجراء  كافة التحقيقات اللازمة لمعرفة ملابسات الحادث وفقا للبروتوكولات العالمية فى هذا الشأن لتحديد الأسباب التى قد تكون تسببت في هذا الحادث.

وتتابع وزارة البيئة الموقف عن كثب وسوف تقوم بإعداد بيان تفصيلي فور الانتهاء من التحقيقات  لتحديد نوع تلك السمكة وحجمها وأسباب الحادث بشكل تفصيلى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صغير الحجم وقاتل.. نوع غريب من السمك يقتل طفلا بعد إصابته بالعمى.. صور

تعرضوا لإصابات بالغة| سمكة قرش تهاجم 3 أشخاص فى محمية رأس محمد

ترشيحاتنا

الشرطة قتلت فتى أسود وأصابت رجلا وامرأة| الاحتجاجات تشتعل في ألينوي الأمريكية

مؤشرات أولية.. محمد أبو العينين يتصدر بـ 400 صوت في لجنة 8 بمدرسة أبو الهول

معطف جلد.. هند صبرى تخطف الأنظار بإطلالة جريئة | شاهد

مشادة على الهواء بين وائل الإبراشي ومظهر شاهين بسبب تعدد الزوجات

اكتساح أبو العينين في لجان مدرسة يوسف السباعي بالجيزة.. مستند

فوق الركبة| إنجي علي تثير الجدل فى اليوم الثالث لمهرجان الجونة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على المرجيحة.. هدى الإتربي بجلسة تصوير أكثر جرأة في الجونة السينمائي

بولندا تمنح "العناني" و"حواس" وسام الاستحقاق .. صور

طريقة عمل السمسمية والفولية والحمصية.. بخطوات بسيطة