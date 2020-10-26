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عماد الدين حسين: الريف الأعلى تصويتًا كالعادة.. والسيدات الأكثر مشاركة في التصويت.. فيديو

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 06:01 ص
عماد حسين
عماد حسين
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إبراهيم القادري
قال عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، تعليقًا على عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية 2020 إن الريف لازال الاعلى تصويتًا  من المدن بالإضافة إلى أن السيدات هن الأكثر مشاركة في  العملية الانتخابية كما حدث في الاستحقاقات السابقة منذ 25 يناير وبالأخص  في أعقاب 30 يونيو.

وأضاف "حسين" خلال لقائه في برنامج  كلمة أخيرة المذاع على قناة "ON"، أن هناك توقعات بأن تكون نسب المشاركة ما بين 35-40% وهي نسبة مقبولة جدًا رغم التكهنات بعدم الإقبال الكبير في ظل جائحة  كورونا لكن ما حدث خاصة في غالبية الدوائر الفردية  شهدت تنافسًا حقيقيا.

وأوضح حسين ، أنه من ضمن الظواهر التي رصدت هي النقل الجماعي للناخبين عبر التكاتك وهي دخلت بقوة  وكانت مشاركة فعالة  في نقل الناخبين لكن على أية حال للموضوعية  هناك حركة وحيوية في هذه الانتخابات لم يكن يتوقعها كثيرون من قبل فضلًا عن  التشديد  الكبير في  تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتابع أن مجلس النواب سوف يأخذ زخما أكبر وذلك بسبب أهمية الصلاحيات الممثلة في وضع التشريعات وغيرها من صلاحيات واسعة النطاق.

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