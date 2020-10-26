أحمد موسى يوجه الشكر للسيدة سمية أبو العينين: تقوم بجهد كبير لخدمة أهالي الجيزة

قدم الإعلامي أحمد موسى، الشكر للسيدة سمية أبو العينين شقيقة النائب محمد ابو العينين لدورها الكبير في تقديم الخير والمساعدة لكل أهالي الجيزة.





وتابع موسي خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد":"السيدة سمية تقوم بجهد كبير لخدمة اهالى الجيزة من خلال الجمعية الشرعية بمحافظة الجيزة".





وتابع الإعلامي أحمد موسى: "دور النائب محمد أبو العينين في غاية الاهمية داخل مصر وخارجها خاصة في الدفاع عن الدولة المصرية وثورة 30 يونيو في المحافل الدولية".





وانتهت عملية الاقتراع ، في انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، حيث بدأت أولى أيام المرحلة الأولى بالداخل، أمس الأول السبت.





وكان أمس الأحد اليوم الثاني والأخير في انتخابات المرحلة الأولى بالداخل، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها من الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين مع تطبيق الاجراءات الاحترازية في كل لجنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





يتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.