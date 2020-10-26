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مرأة

يحول جسمك لمكينة حرق.. أسرع رجيم لنسف الدهون العنيدة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 06:32 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
جربت الكثير من الرجيمات دون جدوى إذا كنت ممن يعانون من السمنة المفرطة وتبحثين عن رجيم سريع لإنقاص الوزن ونسف الكرش يمكنك الاعتماد على الرجيم الغذائى التالى لـ حرق الدهون لإنقاص الوزن فى14 يوم   إليك خطة الرجيم يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.


الإفطار من 7 إلى 10 صباحا..

طبق شوفان بالعسل 

أو

بيضة مسلوقة +1 توست سن


سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

كوب من مغلى بذر الكتان

الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا

2 قطعة من فيليه سمك مشويأو 2 شريحة لحم مشوى أو دفيليه مشوى+ 3 ملاعق أرز + سلطة

سناك بعد الغذاء  ساعتين

ثمرة فاكهة + كوب من القرفة المغليه


العشاء .. قبل النوم بساعتين

كوب زبادى خالى الدسم +ثمرة فاكهة 

يمكنك بجانب الرجيم السابق تناول المشروب التالى لتسريع حرق الدهون ونسف الدهون

ماذا تحتاجين:
1 كوب ماء جوز الهند
ملعقة مريمارية
½ ملعقة صغيرة من بذور الكتان المطحونة
رشة ملح أسود

كيف تطبقين المشروب:
فى وعاء على النار قومى بغلى المكونات وتصفيتها وتناول كوب إلى كوبين على مدار اليوم.

يساعد ماء جوز الهند في إنقاص الوزن عن طريق قمع الشهية وزيادة الشبع كما أنه مفيد للبشرة ووظائف الكلى المناسبة .

تعمل بذورالكتان  على تنشيط عملية الهضم وبالتى تخلص الجسم من السموم وفقدان الوزن

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