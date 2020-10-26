يحول جسمك لمكينة حرق.. أسرع رجيم لنسف الدهون العنيدة

جربت الكثير من الرجيمات دون جدوى إذا كنت ممن يعانون من السمنة المفرطة وتبحثين عن رجيم سريع لإ نقاص الوزن ونسف الكرش يمكنك الاعتماد على الرجيم الغذائى التالى لـ يمكنك الاعتماد على الرجيم الغذائى التالى لـ حرق الدهون لإنقاص الوزن فى14 يوم إليك خطة الرجيم يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.





كوب زبادى خالى الدسم +ثمرة فاكهة





يمكنك بجانب الرجيم السابق تناول المشروب التالى لتسريع حرق الدهون ونسف الدهون



ماذا تحتاجين:

1 كوب ماء جوز الهند

ملعقة مريمارية

½ ملعقة صغيرة من بذور الكتان المطحونة

رشة ملح أسود





كيف تطبقين المشروب:







يساعد ماء جوز الهند في إنقاص الوزن عن طريق قمع الشهية وزيادة الشبع كما أنه مفيد للبشرة ووظائف الكلى المناسبة .



تعمل بذورالكتان على تنشيط عملية الهضم وبالتى تخلص الجسم من السموم وفقدان الوزن

فى وعاء على النار قومى بغلى المكونات وتصفيتها وتناول كوب إلى كوبين على مدار اليوم.