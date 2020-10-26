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تغطية متميزة للانتخابات.. أحمد موسى يصفق لـ موقع صدى البلد على الهواء

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:21 ص
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية والشكر إلى أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدي البلد الإخباري، وكل  الزملاء في الموقع الإخباري  على التغطية  المتميزة لانتخابات مجلس النواب.

وصفق الإعلامي أحمد موسى، لموقع صدى البلد الإخباري بسبب التغطية المتميزة لانتخابات مجلس النواب، قائلا: "هذا الموقع محترم عمل شغل على أعلى مستوى في الانتخابات ".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد": "أحيي أحمد صبري وأشكر كل الزملاء في موقع صدى البلد، وهو من المواقع الكبيرة التي قامت بتغطية الانتخابات بشكل كبير".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" موقع صدى البلد عمل تغطية متميزة  للانتخابات، والموقع يضم شبكة مراسلين هائلة في كافة محافظات الجمهورية".
    
وتابع الإعلامي أحمد موسى: "دور النائب محمد أبو العينين في غاية الاهمية داخل مصر وخارجها خاصة في الدفاع عن الدولة المصرية وثورة 30 يونيو في المحافل الدولية".

وانتهت عملية الاقتراع منذ قليل،  في انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، حيث بدأت أولى أيام المرحلة الأولى بالداخل، أمس الأول السبت.

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