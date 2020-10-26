بسمة وهبة تعلن موعد عودتها لمصر بعد إجرائها عملية فى لندن.. فيديو

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنها بصحة جيدة بحمد الله، موضحة أنها قامت بعمل عملية فى معدتها منذ 10 أيام ماضية.

وأضافت بسمة وهبة خلال مداخلة هاتفية على قناة ام بي سي مصر، أنها كانت تعانى من مشكلات فى المعدة، وتم علاجها من قبل أكبر طبيب فى أمريكا .





وأشارت إلى أنها تعرضت لـ نزيف، وعلى الفور اتجهت لـ لندن، لعمل تحاليل و فحوصات، وحصلت على بعض الأدوية وبحمد الله قل الألم.





ولفتت إلى أن لديها هرمونات نشطة، فى المعدة وفى حالة عدم المتابعة تنقلب لـ سرطان، وأكدت أن الطبيب المعالج وضع لها أشياء فى المعدة تفرز هرمونات تقاوم الهرمونات الأخرى التى تخرج من المعدة وذلك حتى لا تنقلب لـ سرطان.





وأوضحت أنها متواجدة فى لندن خوفًا من ظهور أى شئ، وأكدت أن المشكلة فى المعدة وليس الأمعاء.





وكشفت أنها ستعود لـ مصر يوم الخميس أو الجمعة المقبلة .