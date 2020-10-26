شبكة مراسلين هائلة.. أحمد موسى: موقع صدى البلد غطى الانتخابات على أعلى مستوى

وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية والشكر إلى أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدي البلد الإخباري، وكل الزملاء في الموقع الإخباري على التغطية المتميزة لانتخابات مجلس النواب، قائلا:" هذا الموقع محترم عمل شغل على أعلى مستوى في الانتخابات".
وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "أحيي أحمد صبري وأشكر كل الزملاء في موقع صدى البلد، وهو من المواقع الكبيرة التي قامت بتغطية الانتخابات بشكل كبير".
وتابع الإعلامي أحمد موسى:" موقع صدى البلد عمل تغطية متميزة للانتخابات، والموقع يضم شبكة مراسلين هائلة في كافة محافظات الجمهورية".
وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن النائب محمد أبو العينين أبن بلد وتجده في الأوقات الصعبة، مضيفا: "أبو العينين لا يتأخر عن أي حد وعليه مسؤولية كبيرة بحجم حب الناس له".
وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "أبو العينين لم يتلفظ إطلاقا ضد اي مرشح وحملته كانت نزيهة ونظيفة ولم يذكر أحد بأي شيء طوال حملته الانتخابية".
وتابع الإعلامي أحمد موسى: "شعار حملة ابو العينين كان معا من أجل مصر ولم يسيء إلى أحد على الإطلاق ولم يخرج من تلك الحملة اي شيء يسيء لأحد، ودور النائب محمد أبو العينين في غاية الاهمية داخل مصر وخارجها خاصة في الدفاع عن الدولة المصرية وثورة 30 يونيو في المحافل الدولية".
وانتهت عملية الاقتراع، في انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، حيث بدأت أولى أيام المرحلة الأولى بالداخل، أمس السبت.