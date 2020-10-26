شبكة مراسلين هائلة.. أحمد موسى: موقع صدى البلد غطى الانتخابات على أعلى مستوى

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن النائب محمد أبو العينين أبن بلد وتجده في الأوقات الصعبة، مضيفا: "أبو العينين لا يتأخر عن أي حد وعليه مسؤولية كبيرة بحجم حب الناس له".





وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "أبو العينين لم يتلفظ إطلاقا ضد اي مرشح وحملته كانت نزيهة ونظيفة ولم يذكر أحد بأي شيء طوال حملته الانتخابية".



