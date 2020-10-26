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توك شو

أحمد موسى يقدم الشكر لـ عطية عبد العزيز لدوره في حملة النائب محمد أبو العينين.. شاهد

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:44 ص
احمد موسى
احمد موسى
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قسم التوك شو
قدم الإعلامي أحمد موسى، الشكر لـ عطية عبد العزيز لدوره في حملة النائب محمد أبو العينين، مضيفا : «كل التحية والشكر للأستاذ عطية عبد العزيز لان بقاله أكثر من 30 سنة مستمر في دوره المميز، وهناك تفاصيل يهتم بها كثيرا على مدار الفترة السابقة وله دور كبير في الانتخابات السابقة".

وقال «موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» إننا لابد أن نشكر الجميع لان الكل بذل مجهود كبير في حملة النائب محمد أبو العينين ومنهم عطية عبد العزيز  .

وأوضح «موسى»  النائب محمد أبو العينين أبن بلد وتجده في الأوقات الصعبة، مضيفا: "أبو العينين لا يتأخر عن أي حد  وعليه مسؤولية كبيرة بحجم حب الناس له".

وأضاف:" أبو العينين  لم يتلفظ إطلاقا ضد اي مرشح وحملته كانت نزيهة ونظيفة ولم  يذكر أحد  بأي شيء طوال حملته الانتخابية"، متابعا: "شعار حملة ابو العينين كان معا من أجل مصر ولم يسيء إلى أحد على الإطلاق ولم يخرج من تلك الحملة  اي شيء يسيء لأحد ".
    
وتابع الإعلامي أحمد موسى: "دور النائب محمد أبو العينين في غاية الاهمية داخل مصر وخارجها خاصة في الدفاع عن الدولة المصرية وثورة 30 يونيو في المحافل الدولية".

وانتهت عملية الاقتراع ،  في انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، حيث بدأت أولى أيام المرحلة الأولى بالداخل، أمس الأول السبت.

وكان أمس الأحد، اليوم الثاني والأخير في انتخابات المرحلة الأولى بالداخل، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها من الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين مع تطبيق الاجراءات الاحترازية في كل لجنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

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