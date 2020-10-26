أحمد موسى يقدم الشكر لـ عطية عبد العزيز لدوره في حملة النائب محمد أبو العينين.. شاهد

قدم الإعلامي أحمد موسى، الشكر لـ عطية عبد العزيز لدوره في حملة النائب محمد أبو العينين، مضيفا : «كل التحية والشكر للأستاذ عطية عبد العزيز لان بقاله أكثر من 30 سنة مستمر في دوره المميز، وهناك تفاصيل يهتم بها كثيرا على مدار الفترة السابقة وله دور كبير في الانتخابات السابقة".





وقال «موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» إننا لابد أن نشكر الجميع لان الكل بذل مجهود كبير في حملة النائب محمد أبو العينين ومنهم عطية عبد العزيز .



