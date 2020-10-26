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فن

حفل ناجح لـ أمنية حسن في ساقية الصاوي

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:41 ص
أمنية حسن
أمنية حسن
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سعيد فراج
أحيت الفنانة الشابة أمنية حسن حفلا غنائيا في ساقية الصاوي بمنطقة الزمالك بالقاهرة، وقدمت فيه مجموعة من أغانيها التي نالت تفاعلا كبيرا من الجمهور الذي ملأ قاعة الحفل.

والاغاني التي غنتها هي  "عن تجربة" كلمات احمد النجار والحان أمنية حسن. و"غلبني " كلمات احمد سامي والحان محمد جوليو و"عشم ابليس" كلمات محمد ابراهيم والحان اسلام علي و"اهلي الذكريات" كلمات أمنية وألحانها  وهي مهداة لجمهور النادي الاهلي الذي تشجعه، و"بنت المليونير" كلمات احمد حلمي والحان أمنية أيضا.

وكانت أمنية قد بدأت الحفل بميدلي لانغام .. وتفاعل معه الجمهور. بالإضافة لتقديمها  لميدلي شرقي لمطربين مثل محمد فوزي وعبدالوهاب و اسمهان و عبدالحليم و ليلى مراد.

الجدير بالذكر أن الفنانة أمنية حسن من مواليد الكويت وعمرها ٣٠ سنة تخرجت من طب عين شمس دفعة 2013.

وهي تغني منذ فترة طويلة ولم تكتفي بالغناء بل تهوى التمثيل أيضا وحصلت على جائزة أفضل صوت وأفضل ممثلة بجامعة عين شمس لفترات طويلة.

و احترفت الغنا منذ عام ٢٠١٢، وكونت فرقتها عام  ٢٠١٦، وتجمع أمنية في غنائها بين ألوان الموسيقى المختلفة من شرقي ل لاتين وجاز عربي.

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