رئيس الإذاعة: وضع خطة تطوير لكل شبكات الإذاعة بدءا من القرآن الكريم والشباب والرياضة.. فيديو

أكد محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية وضع خطة تطوير محكمة لكل شبكات الإذاعة بدءا من القرآن الكريم والشباب والرياضة منذ عام ونصف مؤكدا أنه تم عمل إ عداد لجنة استماع برئاسة حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام؛ لوضع هوية لكل محطة إذاعية.





وأضاف نوار خلال لقاء له لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن أن كم الخبرات الموجودة في إذاعتي القرآن والكريم والشباب والرياضة غير موجودة في العالم.





وتابع رئيس الإذاعة المصرية إن إذاعة القرآن الكريم حلقة في منظومة تتضامن مع الوزارات والمؤسسات المختلفة مؤكدا أنه سيكون هناك صعوبة لكي يتم الطلب من الإذاعة بمفردها تجديد الخطاب الديني.



