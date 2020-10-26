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فن

أخبار الفن.. هدى الإتربي بجلسة تصوير أكثر جرأة في الجونة السينمائي.. فستان مثير آخر يحدث جدلًا

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 07:17 ص
أخبار الفن
أخبار الفن
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو التالي:

أحيا الفنان محمود البزاوي ذكرى استشهاد ابن أخيه بالجيش المصري بسيناء، وكتب، عبر "تويتر"، "‏النهارده ٢٥ اكتوبر ذكرى استشهاد ابن اخويا البطل هشام مصطفى البزاوي ضابط في الجيش المصري .. في عام ٢٠١٥ استشهد في سيناء اثر استهداف مدرعة البطل بمنطقة كرم القواديس جنوب الشيخ زويد .. فخر العيله يا بطل .. الف رحمه و نور عليك يا حبيبي".

وجه الفنان كريم فهمى رسالة إلى متابعيه ونشر صورة له من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

خضعت الفنانة الشابة هدى الإتربي، إلى جلسة تصوير مثيرة خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الرابعة، وذلك بعد الفستان الجرئ التي أثارت به الجدل في فعاليات الحفل الإفتتاحي يوم الجمعة الماضية 23 أكتوبر. 

خطفت الممثلة التونسية سارة حناشي الانظار خلال حضورها عرض الفيلم الفلسطيني 200 متر بمهرجان الجونة السينمائي.

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