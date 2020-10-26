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منوعات

وفاة مذيع بريطاني شهير أقالته بي بي سي بسبب قضايا مخلة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 07:01 ص
فرانك بوج
فرانك بوج
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أماني إبراهيم
توفي فرانك بوج، واحد من أكثر المذيعين شهرة  بهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي خلال الفترة من الستينيات إلى الثمانينيات، عن عمر يناهز 87 عامًا.

ووفقا لـ بي بي سي، انضم كمراسل في الهيئة واستمر في تقديم بعض أكثر عروض الشركة شهرة ، مثل Grandstand و Breakfast Time، لكن مسيرته انتهت بشكل مفاجئ بعد فضيحة تتعلق بمخدرات وعاهرات، وحسبما قال أحد أصدقاء العائلة، توفي السيد بوج يوم الأربعاء الماضي في دار رعاية.

وكان قد بدأ ممارسة الرياضة في صغره نظرا لموهبته الرياضية، حتى شارك في تقديم برنامج رياضي عام 1964 ، خلفًا لـ بيتر ديموك، قبل الانتقال إلى برنامج (Grandstand) البرنامج الرياضي الرائد على قناة بي بي سي في موعد بعد ظهر يوم السبت.

على مدار العقدين التاليين، أصبح أحد أشهر مقدمي البرامج على التلفزيون، بما في ذلك قضاؤه 18 عامًا كمضيف لمجلة بي بي سي الرياضية للعام، وأصبح فيما بعد شخصية العام الرياضية.

دفعت سمعته بأسلوبه الهادئ إلى حصوله على العمل بدلا من مايكل باركنسون، وفي عام 1983، شارك السيد بوج في إطلاق خدمة الإفطار الجديدة في بي بي سي، وقت الإفطار، كان يحضر بتلقائية وحضور طبيعي، حيث أصبح أسلوبه المريح والهادئ يحقق نجاحًا فوريًا مع جمهور الصباح الباكر.

واستمر في هذا النجاح حتى عام 1987 حين ترك برنامج الإفطار لتقديم برنامج آخر في يوم العطلة، حتى أقاتله هيئة الإذاعة البريطانية عام 1988 بعد اكتشاف قضايا تتعلق بالمخدارت وعلاقته بعاهرات.

وجاءت القصة بمثابة صدمة خاصة ، بالنظر إلى سجله النظيف حتى ذلك الوقت، وحاول العودة مجددا للتقديم ولكن انتهى الأمر بفضيحة أخرى، وتحدث لاحقا ووصف سلوكه بأنه كان غبيا.
وفاة مذيع بريطاني شهير أقالته بي بي سي بسبب قضايا مخلة

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