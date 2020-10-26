وفاة مذيع بريطاني شهير أقالته بي بي سي بسبب قضايا مخلة

توفي فرانك بوج، واحد من أكثر المذيعين شهرة بهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي خلال الفترة من الستينيات إلى الثمانينيات، عن عمر يناهز 87 عامًا.





ووفقا لـ بي بي سي، انضم كمراسل في الهيئة واستمر في تقديم بعض أكثر عروض الشركة شهرة ، مثل Grandstand و Breakfast Time، لكن مسيرته انتهت بشكل مفاجئ بعد فضيحة تتعلق بمخدرات وعاهرات، وحسبما قال أحد أصدقاء العائلة، توفي السيد بوج يوم الأربعاء الماضي في دار رعاية.





وكان قد بدأ ممارسة الرياضة في صغره نظرا لموهبته الرياضية، حتى شارك في تقديم برنامج رياضي عام 1964 ، خلفًا لـ بيتر ديموك، قبل الانتقال إلى برنامج (Grandstand) البرنامج الرياضي الرائد على قناة بي بي سي في موعد بعد ظهر يوم السبت.





على مدار العقدين التاليين، أصبح أحد أشهر مقدمي البرامج على التلفزيون، بما في ذلك قضاؤه 18 عامًا كمضيف لمجلة بي بي سي الرياضية للعام، وأصبح فيما بعد شخصية العام الرياضية.



