أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 26-10-2020

وكانت أسعار العملات أمس الأحد 25-10-2020 قد شهدت تباينا أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات بالبنوك، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم،حيث

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.