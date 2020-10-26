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أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 26-10-2020

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 08:37 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نورهان رأفت
استعرض برنامج "8 الصبح" أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، خلال مستهل تعاملات اليوم ، الاثنين ، 26-10-2020 ، وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.

بلغ سعر صرف الدولار خلال تعاملات الأثنين 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع .

سجل سعر اليورو 18.56جنيه للشراء و18.68 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.42جنيه للشراء و20.54 جنيه للبيع .

سجل الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء و 4.20 للبيع 

سجل الدينار الكويتي 51.57 جنيه للبيع و 51.22 للشراء 

وكانت أسعار العملات أمس الأحد 25-10-2020 قد شهدت تباينا أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات بالبنوك، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم،حيث استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

 

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