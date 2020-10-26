العصابة المجدع رزق..آسر ياسين مع فريق عمل "100 وش" من مهرجان الجونة

نشر الفنان

صورة جديدة له مع عدد كبير من الفنانين ، وذلك عبر خاصية الاستوري بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".

و ظهر اسر ياسين في الصوره مع علا رشدي و ساره التونسي و عدد من فريق عمل مسلسل 100 وش مع عدد من الفنانين.

وعلق آسر ياسين على الصورة قائلا: " العصابة المجدع رزق".

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يشار إلى أن آسر ياسين شارك في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل بـ 100 وش مع نيللي كريم والذي حقق نجاحا كبيرا وصنف ضمن أفضل 5 مسلسلات في رمضان 2020.





ويذكر أن مسلسل بـ "100 وش" بطولة نيللى كريم، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.



