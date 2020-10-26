شاهد.. أعياد بمذاق كورونا في الهند.. وصلاتها بالإنترنت

عرضت فضائية "يورونيوز" تقريرا بعنوان، أعياد بمذاق كورونا فى الهند.. والصلاة فيها عبر الإنترنت.





ووفقا للتقرير، فإن المهرجانات السنوية ذات الطابع الاحتفالي في الهند تراجعت، وسط مخاوف خبراء الصحة من أن تتسبب بارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.





وفي مهرجان دروغا بوجا، استبدلت الصلوات في دور العبادة، بالصلاة عبر بث مباشر، كما تم توزيع وجبات الطعام على المنازل.





أعلنت وزارة المالية في كوريا الجنوبية اليوم الإثنين إنها وافقت على توفير 200 مليون دولار أمريكي كمساعدات للرعاية الصحية لثلاث دول آسيوية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد بشكل أفضل.





وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الموافقة تأتي في إطار خطط الدولة لتقديم أكثر من 400 مليون دولار في شكل قروض ومنح للدول النامية هذا العام لمساعدتها في تنفيذ مشاريع صحية ضد فيروس كورونا المستجد.



