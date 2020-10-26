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أخبار العالم

الناخبون في تشيلي يصوتون بأغلبية كبيرة لصالح تغيير الدستور

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 08:57 ص
صدى البلد
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أ ش أ
  

أعلنت هيئة الإنتخابات في تشيلي أن الناخبين صوتوا بأغلبية كبيرة لصالح تغيير دستور البلاد، الموروث من الحقبة الديكتاتورية لأوجستو بينوشيه.

وأوضحت الهيئة - في بيان نقلته شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم /الإثنين/ - أنه بعد فرز كافة مراكز الاقتراع تقريبا، صوت نحو 78 % من الناخبين البالغ عددهم 4ر7 مليون ناخب لصالح تغيير الدستور، بينما عارض 22 % الاقتراح.

من جانبه، أقر رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا بفوز المعسكر المؤيد لتغيير الدستور، لكنه حذر من أن ذلك مجرد بداية لعملية طويلة .. وقال الرئيس الذي عارض وضع دستور جديد - "إنها بداية الطريق الذي يتعين علينا أن نسلكه معا للاتفاق على دستور جديد لتشيلي". 

وكان الناخبون قد أدلوا بأصواتهم أمس الأحد في الاستفتاء للرد على سؤالين، الأول: ما إذا كانوا يرغبون في دستور جديد للبلاد أم لا، والثاني: أي هيئة ينبغي أن تقوم بصياغة الدستور الجديد، فيما يعتبر هذا تصويت الأهم الذي يجري في البلاد منذ العودة إلى الحكم الديمقراطي.

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