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فن

آيتن عامر تنشر صورة رومانسية مع زوجها من مهرجان الجونة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 08:59 ص
ايتن عامر و زوجها
ايتن عامر و زوجها
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ندى فكرى
نشرت الفنانة أيتن عامر صورة جديدة لها مع زوجها عبر  خاصية الاستوري علي حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت  أيتن عامر بصورة رومانسية مع زوجها عز من مهرجان الجونة السينمائي.

و ظهرت ايتن بإطلالة بسيطة وانيقة خطفت بها الانظار مرتدية بلوزة باللون الأصفر و بنطلون اسود.

ومن الناحية الجمالية ، جذبت أيتن عامر الأنظار بمكياج  خفيف مما ابرز من جمال ملامحها ،وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.

وكان احدث أعمال أيتن عامر بطولة مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر.

مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل، ، وإنتاج  تامر مرسي، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير. 
آيتن عامر تنشر صورة رومانسية مع زوجها من مهرجان الجونة

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