منير أديب: يوسف القرضاوي اعترف بمحاولة الإخوان اغتيال عبد الناصر

قال منير أديب المتخصص فى شئون الجماعة الإرهابية، إن اليوم ذكري مرور 66 عامًا على حادث المنشية، ومحاولة الجماعة الإرهابية فى اغتيال الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح " المذاع على قناة " اكسترا نيوز"، أن حسن البنا وجماعة الإخوان كانوا يقومون بقتل السياسيين و القضاة.
ولفت إلى أن مفتى الإخوان يوسف القرضاوي، أكد أن الاخوان هم من قاموا بمحاولة اغتيال الزعيم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
وتابع: أن المنصات الإعلامية التابعة للحركات والتنظيمات المتطرفة وفي مقدمتها حركة الإخوان الهدف منها نشر الفوضى وزعزعة أمن واستقرار الدول المستقرة وأن الجماعات الإرهابية يريدون نشر الفوضى فى كافة الدول العربية، موضحا أنهم ينشرون الإعلام الذى يستهدف الأنظمة العربية بأكملها، بما فيها مصر.