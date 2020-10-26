AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

منير أديب: يوسف القرضاوي اعترف بمحاولة الإخوان اغتيال عبد الناصر

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 10:35 ص
منير أديب
منير أديب
Advertisements
البهي عمرو
قال منير أديب المتخصص فى شئون الجماعة الإرهابية، إن اليوم ذكري مرور 66 عامًا على حادث المنشية، ومحاولة الجماعة الإرهابية فى اغتيال الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح " المذاع على قناة " اكسترا نيوز"، أن حسن البنا وجماعة الإخوان كانوا يقومون بقتل السياسيين و القضاة. 

ولفت إلى أن مفتى الإخوان يوسف القرضاوي، أكد أن الاخوان هم من قاموا بمحاولة اغتيال الزعيم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وتابع: أن المنصات الإعلامية التابعة للحركات والتنظيمات المتطرفة وفي مقدمتها حركة الإخوان  الهدف منها نشر الفوضى وزعزعة أمن واستقرار الدول المستقرة وأن الجماعات الإرهابية يريدون نشر الفوضى فى كافة الدول العربية، موضحا أنهم ينشرون الإعلام الذى يستهدف الأنظمة العربية بأكملها، بما فيها مصر.

وكشف  أن أغلب هذا المحتوى الإعلامى يسلط الضوء بشكل كبير على مصر، لافتا إلى أن ذلك نتيجة أنهم ينتمون ويدركون أنه إذا سقطت مصر سقطت المنطقة العربية بأكملها أن تلك الجامعات يريدون إقامة ما يتم تسميته بالدولة الإسلامية، متابعا أنهم ينفذون أغلب مجهودهم على مصر، معتقدين أن تزييف الواقع والحقائق قد يصل بهم إلى الوصول للحكم.

وأشار إلى أن تلك الجماعات فشلوا فى إقناع الناس بتلك الأفكار المتطرفة، فبالتالى لجأوا إلى محتوى إعلامي أغلبه معلومات خاطئة زيفوا بها الحقيقة والواقع، وفى نفس الوقت أستهدفوا الدولة المصرية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

باحث فى شئون الجماعات الإرهابية يكشف أسباب رفض شبابهم لإبراهيم منير

منير أديب: قنوات الإخوان الإرهابية تعتمد على تشويه الواقع "فيديو"

بعد سقوط محمد علي.. باحث سياسي يكشف خطوة الإخوان المقبلة للتحريض

فى الذكرى الخمسين لوفاته.. محاولات فاشلة لجماعة الإخوان لاغتيال عبد الناصر

منير أديب: المنصات الإرهابية هدفها نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار فى مصر

باحث في شئون الإرهاب: وعي المصريين وقف عائقا أمام دعوات الجماعة الإرهابية.. فيديو

ترشيحاتنا

سعر الذهب اليوم فى مصر 26 -10-2020

محذرا من الجاز للشعر.. شاهد الناظر يقدم روشتة للوقاية من حشرات الرأس

من إسبانيا.. شاهد أحدث ظهور لـ نادر حمدي

أعراض أورام المخ .. 23 علامة تخبرك بالإصابة به

شاهد| اعتراف القرضاوي صوت وصورة: الإخوان حاولوا اغتيال جمال عبدالناصر

المتظاهرون حاصروا الكنائس.. ما قصة القانون الذي أثار الشغب في بولندا؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض أورام المخ .. 23 علامة تخبرك بالإصابة به

مرسيدس تطرح mercedes gla الجديدة موديل 2021 .. صور

بعد أنباء عقد قرانها| 15 صورة تكشف أناقة درة