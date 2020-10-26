منير أديب: يوسف القرضاوي اعترف بمحاولة الإخوان اغتيال عبد الناصر





وكشف أن أغلب هذا المحتوى الإعلامى يسلط الضوء بشكل كبير على مصر، لافتا إلى أن ذلك نتيجة أنهم ينتمون ويدركون أنه إذا سقطت مصر سقطت المنطقة العربية بأكملها أن تلك الجامعات يريدون إقامة ما يتم تسميته بالدولة الإسلامية، متابعا أنهم ينفذون أغلب مجهودهم على مصر، معتقدين أن تزييف الواقع والحقائق قد يصل بهم إلى الوصول للحكم.





وأشار إلى أن تلك الجماعات فشلوا فى إقناع الناس بتلك الأفكار المتطرفة، فبالتالى لجأوا إلى محتوى إعلامي أغلبه معلومات خاطئة زيفوا بها الحقيقة والواقع، وفى نفس الوقت أستهدفوا الدولة المصرية.



