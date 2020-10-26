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محافظات

شوشة: استقرار الحالة التموينية بمراكز محافظة شمال سيناء

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 10:13 ص
صدى البلد
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احمد صالح
أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن الحالة التموينية على مستوى المحافظة مستقرة ولا توجد أية مشكلات، وأنه يتم صرف السلع المربوطة على البطاقات التموينية للمواطنين بانتظام، علاوة على انتظام وصول السلع الأساسية والخضروات والفواكه إلى مختلف مراكز ومدن المحافظة. 

وطالب بالاستمرار في تشديد  الرقابة التموينية والحملات، لمتابعة توزيع وصرف المقررات، وضبط الأسعار ، والرقابة علي مدى صلاحية السلع الغذائية للاستهلاك الآدمي بالاشتراك مع الجهات المعنية، وتحرير محاضر للمخالفين.

وأشار المحافظ، إلى توافر رصيد من الدقيق، بما يكفي حصص المخابز التي تعمل في المدن وبعض القري والمستودعات على مستوى المحافظة للصرف للمواطنين في القري المحافظة ، لضمان توفير رغيف الخبز للمواطن السيناوي.

علاوة على مخزون استراتيجي للسلع المختلفة، خاصة الدقيق ، بما يكفي المحافظة لمدة طويلة، وذلك بخلاف ما يتم تعويضه منها لمواجهة أي نقص.

من جانبه، أكد فتحي راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة ، عن توافر احتياجات جمهور المستهلكين من السلع الغذائية، وغير الغذائية، خاصة الأساسية منها فى الحياة اليومية، وتتم مراقبة الأسعار والأسواق.

وأشار إلى أن متوسط أسعار اللحوم الحية البلدية، 120 جنيهًا والمجمدة 60 جنيهًا، والدجاج 25 جنيها، والطماطم 3 جنيهات، والبطاطس 4 جنيهات، والبصل 4 جنيهات، والفلفل 8 جنيهات، والجزر ب6جنيهات والكوسة ب6جنيهات.

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