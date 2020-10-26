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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. سعر خيالي لـ فستان رانيا يوسف في مهرجان الجونة.. و8 حيل سريعة تخلصك من حرقة المعدة والحموضة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:02 م
حرقة المعدة والحموضة
حرقة المعدة والحموضة
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هاجر هانئ
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

العلاجات المنزلية اللانهائية التي يقترحها الاباء والاجداد للسيطرة على الأمراض الشائعة نميل إلى تجاهلها بحجة الافتقار إلى المنطق العلمي. لكن بعض طرق العلاج القديمة يمكن أن تفاجئك بآثارها المريحة الفورية.  

تداول بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول عقد قران الفنانة التونسية درة اليوم الاثنين على رجل الأعمال ومهندس الديكور هانى سعد بأحد الفنادق الكبرى بالجونة.

يعاني حوالي 15 بالمائة من الأزواج من العقم. يُعرَّف العقم بأنه عدم القدرة على الإنجاب . إذا كان بإمكانك الحمل ولكنك تعانين من الإجهاض أو الإملاص ، فيشار إليه أيضًا بالعقم.

حرصت الفنانة رانيا يوسف على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورا جديدة لها من  فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

سيطر اللونان الأبيض والأسود على السجادة الحمراء لـ مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الـرابعة، حيث اختارت العديد من النجمات اللونين لإطلالتهن خلال مشاركتهن في فعاليات اليوم الثاني من فعاليات المهرجان، وجمع البعض بين اللونين فى إطلالة واحدة.

تعد حرقة المعدة مشكلة شائعة يصعب التعامل معها. يمكن أن يكون الإحساس بالحرقان مزعجًا ويسبب اضطرابًا في المعدة والتهابًا وتهيجًا.  إليك علاجات سريعه لعلاج حرق المعدة يقدمها موقع بولد سكاى الهندي. 

















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