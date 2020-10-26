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مرأة

كل ما لا تعرفه عن الإصابة بـ وحمات الكبد

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 10:16 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
اوضح الدكتور أحمد عبدالرازق أستاذ الجراحة العامة والأورام وجراحات الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية بكلية الطب جامعة عين شمس، أن "وحمات الكبد" هي كتلة دموية حميدة ويتم اكتشافها عادة عن طريق الصدفة ونادرا ما تعطى أي أعراض، وقد تكون وحمة واحدة أو وحمات متعددة وقد يختلفا في الحجم. 

وأشار الدكتور أحمد عبدالرازق، إلى أنه عادة لا يكون هناك أية أعراض لوحمات الكبد، قد يصحبها آلام بالجانب الأيمن من البطن أو قد تتسبب في تكسير للصفائح الدموية. 

وحول تشخيص وحمات الكبد، أوضح أستاذ جراحات الكبد، أنه يتم تشخيصها عن طريق عمل أشعة مقطعية بالصبغة ثلاثية المراحل أو رنين مغناطيسي على الكبد.

أضاف أن علاج وحمات الكبد، عن طريقين أولها بالعلاج التحفظي والمتابعة، والطريقة الثانية بالاستئصال ويجب في 3 حالات:
1- في حالة الزيادة بالحجم بالمتابعة.
2- إذا كانت قريبة من سطح الكبد فهي تكون معرضة للانفجار والنزيف.
3- في حالة ما إذا كانت تسبب نقص في الصفائح الدموية.

ونصح الدكتور أحمد عبدالرازق، باستشارة طبيب متخصص في جراحة الكبد قبل اتخاذ قرار الاستئصال وفي حالة الاستئصال يجب أن يتم في مستشفى من المستشفيات الكبرى المتوفر فيها كل الإمكانيات والأجهزة المطلوبة لإجراء هذه الجراحة بصورة آمنة.

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