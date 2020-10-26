كابوس للوالدين.. طفلة تنجو من محاولة اختطاف بذكاء أثناء عودتها من المدرسة

أصيبت طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات بالرعب فور خروجها من المدرسة إثر مطارة رجل غريب لها من بين الأشجار في ولاية شمال بيرث الإسترالية.





ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية حاولت الفتاة طوال الوقت الهروب من الرجل خاصة أنه استمر في متابعتها والمناداة عليها بأن تأتى إليه بإبتسامة مخيفة.





وقالت الطفلة: بيلا بوير : "كانت لديه هذه الابتسامة المخيفة على وجهه، وقال لي تعالى هنا، وظل يلاحقني في الشارع وسط خوف شديد من الرجل".









وأوضحت والدة بيلا، نيكول بوير، أنها أدركت أن هناك خطأ ما بمجرد وصول ابنتها إلى المنزل، خاصة وأنها كانت تردد بسرعة وخوف: " كان يرتدي ثياب سوداء وحذاء أسود، وشعره أسود ولحيته كبيرة".





ونبهت والدتها نيكول بوير أن التجربة كانت "أسوأ كابوس للوالدين" ، فيما أكد متحدث باسم شرطة غرب أستراليا أن الشرطة حضرت وأجرت دورية في المنطقة، بما في ذلك الطريق الذي سلكته بيلا، و لم يعثر الضباط على أي شخص يطابق الوصف الذي قدمته، وقالوا إن السكان الآخرين لم يلاحظوا أي شيء مريب.



