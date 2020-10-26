AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري الممتاز

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 10:21 ص
الزمالك
الزمالك
Advertisements
إسراء أشرف
يستضيف فريق الزمالك، نظيره الإسماعيلي، اليوم الإثنين، في افتتاح مباريات الجولة الأخيرة، من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري الممتاز

ومن المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء بين الزمالك والإسماعيلي، ـفي تمام الثامنة مساءً، باستاد القاهرة الدولي، وستذاع عبر قناة أون سبورت 1، بتعليق بلال علام.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على الإسمياعيلي، من أجل حسم وصافة الدوري الممتاز لصالحه، والظهور في بطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها المقبلة.


ويحتل الزمالك وصافة الدوري المصري برصيد 68 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن بيراميدز الذي يحتل المركز الثالث، كما ستخصم منه مع نهاية الموسم 3 نقاط عقوبة على الانسحاب أمام الأهلي في مباراة الدور الأول، ليصبح الفارق مع بيراميدز نقطة واحدة.


وفي حالة فوز الزمالك على الإسماعيلي سيحسم الأبيض المركز الثاني رسميا، أما في حالة التعادل أو الخسارة فإنه سينتظر نتيجة مواجهة بيراميدز مع المقاولون العرب في الجولة ذاتها يوم 31 أكتوبر الجاري.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري المصري بعد فوز المقاولون العرب على الزمالك

موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بالدوري المصري

قبل مواجهة الليلة.. تفوق كاسح لـ الأهلي على الإسماعيلي

موعد مباراة الزمالك ضد الجونة في الدورى المصري

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الجونة في الدوري المصري

بيراميدز يسعى لتضييق الخناق على الزمالك أمام نادي مصر

ترشيحاتنا

بعد تصريحات ماكرون المسيئة للإسلام.. بوجبا يعتزل اللعب مع منتخب فرنسا

هل دعاء الوالدين على أبنائهم مستجاب

آيتن عامر تنشر صورة رومانسية مع زوجها من مهرجان الجونة

إصابات كورونا في العالم تتجاوز 42.84 مليون حالة

شاهد.. أحدث ظهور لـ محمد زيدان وزوجته من مهرجان الجونة

حيرت الأطباء .. أول مريضة بكورونا في بريطانيا ما زالت تعاني .. صور

AdvertisementS

مرتضى منصور: إلغاء مباراة الزمالك ‏والرجاء حال استمرار إصابة لاعبي الفريق المغربي بكورونا

شوبير يهنئ النائب محمد أبو العينين على الفوز فى انتخابات مجلس النواب.. شاهد

بعد تصريحات ماكرون المسيئة للإسلام.. بوجبا يعتزل اللعب مع منتخب فرنسا

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري الممتاز

شاهد.. أحدث ظهور لـ محمد زيدان وزوجته من مهرجان الجونة

الزمالك يتطلع لحسم المركز الثاني أمام الإسماعيلي في الدوري الممتاز.. الليلة

قمة ميلان وروما.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين 26 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة

أحمد الكاس: احترام المنافس مفتاح الزمالك لاجتياز عقبتي الإسماعيلي ‏والرجاء

الكاس: الأوليمبي تضرر بقرار اللجنة الخماسية.. وأتمنى إلغاء ‏الهبوط

محمود البنا حكمًا لمباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم

أول تعليق من بادجي على عدم مشاركته أمام الوداد بدروي أبطال إفريقيا

فريق العريش لتنس الطاولة يصعد للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض أورام المخ .. 23 علامة تخبرك بالإصابة به

مرسيدس تطرح mercedes gla الجديدة موديل 2021 .. صور

بعد أنباء عقد قرانها| 15 صورة تكشف أناقة درة