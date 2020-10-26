يستضيف فريق الزمالك، نظيره الإسماعيلي، اليوم الإثنين، في افتتاح مباريات الجولة الأخيرة، من بطولة الدوري المصري الممتاز.





موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري الممتاز





ومن المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء بين الزمالك والإسماعيلي، ـفي تمام الثامنة مساءً، باستاد القاهرة الدولي، وستذاع عبر قناة أون سبورت 1، بتعليق بلال علام.





ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على الإسمياعيلي، من أجل حسم وصافة الدوري الممتاز لصالحه، والظهور في بطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها المقبلة.









ويحتل الزمالك وصافة الدوري المصري برصيد 68 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن بيراميدز الذي يحتل المركز الثالث، كما ستخصم منه مع نهاية الموسم 3 نقاط عقوبة على الانسحاب أمام الأهلي في مباراة الدور الأول، ليصبح الفارق مع بيراميدز نقطة واحدة.







