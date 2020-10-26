مطار القاهرة: وصول وسفر 16 ألف راكب اليوم على متن 150 رحلة جوية

يستقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم الاثنين، 75 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 7911 راكبا، كما يغادر المطار 75 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 8831 راكبا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر و الوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة رحلات دولية من والي عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية و عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.



