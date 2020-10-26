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فن

في عيد ميلاد هاني رمزي.. تعرف على عمره الحقيقي

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 12:02 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
يحل اليوم الأثنين 26 أكتوبر، عيد ميلاد الفنان هاني رمزي، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1964، حيث أتمّ 56 عامًا.

وولد هاني رمزي، عام 1964 في محافظة المنيا وتخرج فى كلية التجارة جامعة القاهرة والتحق بمعهد الفنون المسرحية، وكان ظهوره للمرة الأولى مع الفنان وحيد سيف في مسرحية "عايزة مليونير".

ثم عمل مع الفنان المسرحي محمد صبحي في فرقته وقدم معه مسرحيات "تخاريف" و"وجهة نظر".

إتجه هاني رمزي للسينما في أواخر التسعينيات وقدم عدة أدوار مساعدة في أفلام "صعيدي في الجامعة الأمريكية وناصر 56 والحب الأول".

بدأ هاني رمزي الحصول على أدوار البطولة في السينما والتليفزيون منذ عام 2001، من أشهر أفلامه: "جواز بقرار جمهوري، غبي منه فيه، عايز حقي".

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