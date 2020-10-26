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رياضة

أول تعليق من بادجي على عدم مشاركته أمام الوداد بدروي أبطال إفريقيا

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 10:39 ص
صدى البلد
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مجدي سلامة
عبر السنغالي أليو بادجي عن سعادته البالغة بفوز النادي الأهلي على الوداد المغربي وتأهله لنهائي دوري أبطال إفريقيا. 

وقال بادجي في تصريحات عبر قناة الأهلي : " الفريق قدم أداء جيد للغاية في مباراة الأهلي وأعجبتني الطريقة التي كنا نخوض بها المباراة ".

وتابع :" لعبنا مباراة جيدة أمام الوداد وفرضنا شخصيتنا في المباراة ، وهذا شى جيد أن تصل لنهائي دوري أبطال إفريقيا ".

وأختتم عن عدم مشاركته في المباراة قال : " كنت سعيد للغاية رغم عدم مشاركتي فالاهم هو مكسب الفريق ".

وتأهل النادي الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الوداد المغربي بخماسية مقابل هدف بمجموع المباراتين. 

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