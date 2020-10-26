أول تعليق من بادجي على عدم مشاركته أمام الوداد بدروي أبطال إفريقيا

عبر السنغالي أليو بادجي عن سعادته البالغة بفوز النادي الأهلي على الوداد المغربي وتأهله لنهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال بادجي في تصريحات عبر قناة الأهلي : " الفريق قدم أداء جيد للغاية في مباراة الأهلي وأعجبتني الطريقة التي كنا نخوض بها المباراة ".
وتابع :" لعبنا مباراة جيدة أمام الوداد وفرضنا شخصيتنا في المباراة ، وهذا شى جيد أن تصل لنهائي دوري أبطال إفريقيا ".
وأختتم عن عدم مشاركته في المباراة قال : " كنت سعيد للغاية رغم عدم مشاركتي فالاهم هو مكسب الفريق ".
وتأهل النادي الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الوداد المغربي بخماسية مقابل هدف بمجموع المباراتين.