بياع سمك.. إيمان إسماعيل تكشف تفاصيل حصولها على جائزة world wide photowalk 2020

كشفت المصورة إيمان اسماعيل محمد عرب، تفاصيل حصولها على جائزة "world wide photowalk 2020"، مؤكدة أن هذه الجائزه جاءت بعد دراستها لفن التصوير، وليست بالحظ.





وقالت خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، وتقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم، :" بمجرد ان جاء اليوم المقرر للمسابقة نزلت الى منطقة كوم الدكة ، والمكان روحه حلو ، و الفنانون بيريحوا هناك وهذا سر شهرته".





واضافت :"عم فوكس اللي صورته كان قاعد وحاطط السمك ، وهو اللي طلب صورتين ، وجلست احكي معه عن الاسماك وغيرها، وانا اساسا فى المعتاد بصور الناس فى الشارع من غير ما يحسوا علشان تبقى الصورة طبيعية اكتر".





وواصلت:"كنت مبسوطة جدا خصوصا انني المصرية الوحيدة اللي موجودة فى البطولة عموما.. وهذا الأمر منحنى شعورا جميلا للمنافسة اكثر".



