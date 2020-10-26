AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مائل للحرارة.. تعرف على حالة الطقس اليوم الإثنين

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 10:40 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
Advertisements
البهي عمرو
استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يُعرض عبر القناة الأولى، تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد، حالة الطقس اليوم الاثنين، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، مع هبوب رياح معتدلة وأحيانا تكون نشيطة ومثيرة للرمال والأتربة على الوجه البحري وسيكون معتدلًا على السواحل الشمالية.

كما تتوقع الهيئة أيضًا، أن يكون الطقس مائلًا للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، وأن يكون الطقس حارًا في جنوب الصعيد، وهذا بيان بدرجات الحرارة: 

القاهرة العظمى 30 والصغرى 19
الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20
مرسى مطروح العظمى 27 والصغرى 18
بورسعيد العظمى 28 والصغرى 21
الإسماعيلية العظمى 31 والصغرى 20
السويس العظمى 30 والصغرى 21
العريش العظمى 29 والصغرى 20
طابا العظمى 31 والصغرى 22
سانت كاترين العظمى 27 والصغرى 13
شرم الشيخ العظمى 33 والصغرى 25
الغردقة العظمى 32 والصغرى 24
الفيوم العظمى 30 والصغرى 19
بني سويف العظمى 30 والصغرى 18

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نسبة الرطوبة 80%.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 23-8-2020 بمحافظات مصر

الرطوبة 75 % والحرارة 40 في هذه المناطق.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين

الأرصاد تحذر: استمرار الأمطار الغزيرة على سيناء والصعيد غدا.. والطقس شديد الحرارة

سقوط الأمطار .. شاهد الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الجو

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 33

طقس الجمعة.. مائل للحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 32 درجة

ترشيحاتنا

مبهجة وأنيقة.. 15 صورة تكشف عن إطلالات أمينة خليل في عيد ميلادها

هل يجوز تغيير النية بعد الشروع في الصلاة .. أمين الفتوى يجيب

أين ستذهب أموال صندوق مصر السيادى؟ باحث اقتصادي يجيب

إصابات كورونا في العالم تتجاوز 42.84 مليون حالة

المتظاهرون حاصروا الكنائس.. ما قصة القانون الذي أثار الشغب في بولندا؟

الناخبون في تشيلي يصوتون بأغلبية كبيرة لصالح تغيير الدستور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض أورام المخ .. 23 علامة تخبرك بالإصابة به

مرسيدس تطرح mercedes gla الجديدة موديل 2021 .. صور

بعد أنباء عقد قرانها| 15 صورة تكشف أناقة درة