كأنهم أكياس بلاستيك.. العثور على كلاب مسلوخة ومعلقة على أشجار.. صور





حسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، أن الأكياس السوداء المعلقة فوق الأشجار أثارت حيرة المجموعة فقرروا الاقتراب منها، ولكن وجدوا أنها كلاب محروقة ومسلوخة الجلد.





صدم الشباب من الحقيقة التي وصلوا إليها وتمنوا لو أن فضولهم لم يدفعهم إلى مشاهدة ذلك المشهد المرعب، ولكنهم قاموا بإنزال جثثهم من فوق غصن الشجرة وأبلغوا المسئولين عن حماية الغابة.





جدير بالذكر أن الغريب في الامر وجود جثث آخرى لحيوانات ميتة بنفس الطريقة ومسلوخة الجلد، مما أثار حيرة المسئولين وتجرى التحقيقات للوصول عن الفاعل وتجريم ما قام به حتى لا تظهر حوادث مشابهة.

عثر مجموعة من الشباب كانوا يتجولون في إحدى المناطق النائية في غابات بريطانيا على أشياء تبدو من بعيد وكأنها أكياس سوداء معلقة على الأشجار ولكن اكتشفوا الحقيقة الصادمة حينما اقتربوا منها.