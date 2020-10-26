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اقتصاد

بي.بي تبدأ إنتاج الغاز من حقل القطامية شمال دمياط بمصر

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 12:04 م
استخراج الغاز
استخراج الغاز
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قسم الاقتصاد

أعلنت بى بى اليوم عن بدء انتاج الغاز من أحدث اكتشافاتها البحرية في مصر بالإشتراك مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" ، وهو حقل القطامية الذي يقع فى منطقة امتياز شمال دمياط البحرى.

 

وقد تم تنمية هذا الحقل من خلال الشركة الفرعونية المشتركة (إيجاس / بى بى) المتوقع أن يصل إنتاجه إلى 50 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا من بئر واحد الذى تم ربطه بالبنية التحتية تحت سطح البحر.

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 علق اكريم علاء المدير الإقليمي لمنطقة شمال افريقيا قائلا ": ساهمت أصول بي پي وبنيتها البحرية التحتية القائمة فى تنمية حقل القطامية بفاعلية وعلى نحو اقتصادى مما يجسد مثالًا جيدًا على كيفية توافق تنمية المصادر الهيدروكربونية مع التغيرات الإقتصادية العالمية ويعد ذلك جزءًا رئيسيًا من استراتيجية بى بى للتنمية.

 

 نحن فخورون بقدرتنا على الإنتاج الآمن في الموعد المحدد خلال مرحلة تتسم بالتحديات الجسيمة، لايزال فريق بى بى يحقق نتائج إيجابية لاستفادة  مصر من امكاناتها من الطاقة ويعد هذا الإنتاج إضافة إلى سجل مشروعتنا الناجحة من خلال شراكاتنا القائمة مع قطاع البترول المصرى. وفى هذا الاطار لابد من أن نثمن الدعم الذى تقدمه وزارة البترول والثروة المعدنية لتذليل كافة التحديات والعمل فى مناخ استثمارى جاذب. "

 

 تم اكتشاف حقل القطامية في عام 2017  ويقع حقل القطامية على بعد حوالي 45 كم غرب منصة حابي علي عمق 108 متر والذي يعد جزءا من امتياز شمال دمياط البحري وتم ربطه من خلال خط أنابيب بطول 50 كم يمتد إلى حقول تورت وحابي، ويتم التحكم فيه من خلال المرافق أسفل المياه عن طريق وصلة طولها 50 كم.

 

تجدر الإشارة إلى أن بى بى تمتلك 100% من امتياز شمال دمياط فى شرق دلتا النيل ، علمًا بأنه يتم ضخ الغاز المنتج من هذا الحقل إلى الشبكة القومية للغاز.

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