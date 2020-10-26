لأول مرة .. جامعة بنى سويف تظهر في تصنيف US New الأمريكي بقطاع الصيدلانيات والسموم









أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف عن ظهور جامعة بنى سويف لأول مرة في تصنيف قطاع الصيدلانيات والسموم فى US New الأمريكي حيث احتلت الجامعة المرتبة 242 عالميًا في هذا التخصص.





جاء ذلك وفقا لتصنيف US New الأمريكي، حيث احتلت المرتبة الثامنة على مستوى الجامعات المصرية، ضمن 19 جامعة مصرية هذا العام، فيما صنفت الجامعة في المرتبة 1012 عالميا ضمن أفضل الجامعات والتي يزيد عددها عن 25 ألف جامعة، و32 على المستوى الأفريقي .





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وأكد الدكتور منصور عن تنوع التصنيفات العالمية للجامعات ومنها الإسباني والأمريكي والإنجليزي والصيني ويعتمد كل تصنيف على عدة معايير مرتبطة بالبحث العلمي والنشر الدولي والتعاون الدولي ومعايير جودة التعليم وتوظيف الخريجين وعلاقة الجامعة بالصناعة.









وأوضح رئيس الجامعة أن تصنيف US news يعتمد على عدة معايير معظمها مرتبطة كليا بالبحث العلمي و النشر الدولي وهى السمعة البحثية عالميا و إقليميا بنسب متساوية 12,5 % لكل منهما، والنشر الدولي يمثل 10%، والكتب الدولية 2,5%، والمؤتمرات الدولية 2,5%، ومعدلات الاستشهاد النوعية 10%، والعدد الإجمالي للاستشهادات 7,5%، و عدد الأبحاث في المجلات المستشهد بها في الربع الأول (Qia) 12,5 %، و نسبة الأبحاث في المجلات المستشهد بها في الربع الأول (Qia)10 %، والتعاون الدولي 5 %، وعدد الأبحاث المنشورة بالتعاون مع باحثين دوليين 5%، و عدد الأبحاث الأعلى استشهادا ضمن أعلى 1%، وزنها 5% ونسبة الأبحاث الأعلى استشهادا. ضمن أعلى 1 % وزنها 5 %.









وأشار الدكتور منصور حسن إلى أن النجاح الذى حققته الجامعة كنتيجة لمؤشرات الخطة الاستراتيجية الموضوعة لدعم رفع التصنيف من قبل مركز تطوير الأداء الجامعي ومكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامة وذلك لدعم البحث العلمي وتطوير مخرجاته ضمن أحد أهداف إدارة الجامعة لتحقيق رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



















































































































