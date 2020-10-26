خوفا من البطش.. لص يلقى بنفسه من الطابق السادس

وتبين من التحريات ان ثلاثة اشخاص استقلوا توك توك من مدينة شبرا الخيمه لتوصيلهم لاحد المناطق وفى الطريق قاموا باشهار اسلحه بيضاء فى وجه السائق وتعدوا عليه بالضرب وانزلوه من التوك توك واستولوا عليه وفروا هاربين فقام المجنى علي بالاتصال باهليته عن طريق التليفون وقاموا بتتبع التوك توك عن طريق " جى بى اس " الموجود به الى ان وصلوا الى مكات تواجده فى منطقة كفر حمزه دائرة مركز الخانكه.





وعندما شاهد السائق واهليته التوك توك صاحوا " امسك حرامى " وعلى الفور نزل المتهمين الثلاثه من التوك وهربوا فقام بمطاردتهم وتمكن الاهالى من الامساك باثنين منهم بينما صعد الثالث فوق سطح احد العمارات محاولا الهرب فسقط من الطابق السادس وتم نقله الى المستشفى جثه هامده وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.