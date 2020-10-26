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حوادث

خوفا من البطش.. لص يلقى بنفسه من الطابق السادس

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 11:48 ص
جثة
جثة
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إبراهيم الهوارى
لقى لص مصرعه ، خوفا من بطش الاهالى ، حيث قام بالسقوط من الطابق السادس من احد العمارات بمنطقة كفر حمزه دائرة مركز الخانكه بمحافظة القليوبية ، فيما تمكن الاهالى من ضبط اثنان اخران كانوا بصحبته لقيامهم بسرقة توك توك من قائده وتتبعوه بواسطة " جى بى اس " وتم نقل الجثه الى المستشفى وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم احمد سامى رئيس مباحث مركز الخانكه بلاغا من الاهالى بسقوط لص من الطابق السادس فى منطقة كفر حمزه والامساك باثنين اخرين تم اخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية فانتقل العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية.

وتبين من التحريات ان ثلاثة اشخاص استقلوا توك توك من مدينة شبرا الخيمه لتوصيلهم لاحد المناطق وفى الطريق  قاموا باشهار اسلحه بيضاء فى وجه السائق وتعدوا عليه بالضرب وانزلوه من التوك توك واستولوا عليه وفروا هاربين فقام المجنى علي بالاتصال باهليته عن طريق التليفون وقاموا بتتبع التوك توك عن طريق " جى بى اس " الموجود به الى ان وصلوا الى مكات تواجده فى منطقة كفر حمزه دائرة مركز الخانكه.

وعندما شاهد السائق واهليته التوك توك صاحوا " امسك حرامى " وعلى الفور نزل المتهمين الثلاثه من التوك وهربوا فقام بمطاردتهم وتمكن الاهالى من الامساك باثنين منهم بينما صعد الثالث فوق سطح احد العمارات محاولا الهرب فسقط من الطابق السادس وتم نقله الى المستشفى جثه هامده وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.

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