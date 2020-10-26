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منوعات

بعد الاحتفال بعيد ميلاده.. طفل 3 سنوات يطلق الرصاص على نفسه.. صور

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:09 م
صدى البلد
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مريم صليب
صدم والدي طفل و أقاربه  بالغ من العمر 3 سنوات، بعد أن انتهى عيد ميلاده بصوت إطلاق رصاص قريب من غرفته أثناء جلوسهم في الخارج يلعبون. 

حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن والدي طفل بولاية تكساس في أمريكا تعرضوا لصدمة نفسية شديدة عقب وفاة ابنهم بعد إحتفاله بيوم ميلاده الثالث. 

ذكر التقرير الطبي أن والدة الطفل نقلت كل الهدايا التي أهداها له الحاضرين إلى غرفته، وبعد نهاية الحفل طلب منها ان ينام فقامت بتركه في غرفته و تأكدت انه نائم و خرجت إلى زوجها و اصدقائهم للاحتفال معهم.

صدموا بعد دقائق بصوت  إطلاق للنيران يأتي من غرفة الصغير ، فقاموا بالقفز باتجاه الغرفة جميعًا، ليجدوا الطفل أطلق على رأسه الرصاص من مسدس أحدهم، والذي يبدو انه ظنه لعبة كباقي الألعاب.
بعد الاحتفال بعيد ميلاده.. طفل 3 سنوات يطلق الرصاص على نفسه.. صور
بعد الاحتفال بعيد ميلاده.. طفل 3 سنوات يطلق الرصاص على نفسه.. صور

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