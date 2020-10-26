أفريقية الصحفيين: الإساءة للنبي محمد تتنافي مع حرية التعبير

نددت رابطة الشؤون الافريقية والعربية بنقابة الصحفيين بتشجيع الإساءة لرسول الله صلي عليه وسلم تحت مسمي حرية التعبير.





وقال دكتور احمد عبداللاه فارس امين عام الرابطة ان الإساءة والإهانة للاشخاص ليست من باب الحريات وتجرمها القوانين الدولية فمن الاولي قياس تجريمها علي النبي محمد الذي يمثل الرمز لكل المسلمين وإهانته إهانة لكل مسلم.





وأوضح دكتور أحمد أن الفعل الإجرامي الذي قام به الطالب الشيشاني من قتل للمدرس الفرنسي جريمة وان طرق الدفاع عن نبي الاسلام محمد ليس بسفك الدماء ولكن باتباع منهاج الرحمة والجدال بالحسني.





وأشار احمد انه بدلا من تجريم فعل القاتل ونزع فتيل الكراهية في المجتمع الفرنسي المتنوع ذو الثقافة والحضارات المتعددة ذهبت اوساط سياسية علي راسها ماكرون بتشجيع مزيد من الرسوم المسيئة للرسول تحت زعم تكريس مفاهيم العلمانية متجاهلين انه في حالة اهانة رمز علماني فسوف يعاقب من يسيء اليه.





واكد احمد اننا ضد التطرف الفكري من كل اتباع الديانات المختلفة وفي نفس الوقت مع حرية التعبير التي تدعو الي التقريب بين الشعوب وندين الاساءة والاهانة للرموز الديانة ومن يشجع عليها من اجل مكاسب سياسة.