مؤشرات أولية.. ننشر أسماء مرشحي جولة الإعادة في انتخابات النواب 2020 بالدائرة السابعة في سوهاج

أعلنت اللجنة القضائية المُشرفة على انتخابات مجلس النواب 2020 بالدائرة السابعة، والتي مقرها مركز البلينا، والتي خاض 23 مرشحًا الانتخابات بها، وكانت المنافسة على مقعدين،عن المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات الانتخابية بالدائرة.





وجاءت النتائج على حسب الكشوف كالتالي:





محمود أبو الخير، 22735 صوتًا، نور أبو ستيت 16908 صوتًا، حمدي شاهين 13673 صوتًا، يوسف ابوحمودي 15665 صوتًا، محمد عبد الرحمن هلالي 12362 صوتًا، علاء عفيفي 1906 صوت، عاطف المعناوي، 2160 صوتًا، وفقي المدني 11559 صوت، عادل أبو الروس، 7008 صوتًا.





ومحي الدين هابيل 3946 صوتًا، حازم أبو خالد 5213 صوتًا، روماني موسي 1744 صوتًا، حاتم الصغير 2756 صوتًا، حسام الديك 2114 صوتًا، محمد الهادي 8408 صوتًا، ومحمد عبد الموجود 6730 صوتًا، مصطفي أبو عقرب 7185 صوتًا، كمال الوحيلي 4675 صوتًا، وليد الانصاري 975 صوتًا، بدوي سالم 4055 صوتًا، محمود أبو سالم 2607 صوت، حسين أبو عقرب 3873 صوتًا، اسامة العلكي 5007 صوتًا، محمد حشمت أبو الخير 10665 صوتًا.





وكانت محافظة سوهاج قد شهدت تنافسًا قويًا بين المرشحين على المقاعد الفردية والقائمة، في 8 دوائر فردية، مُخصص لها 14 مقعدًا، وفي نظام القوائم يتنافس كل من قائمة من أجل مصر، وقائمة نداء مصر بـ26 مرشحًا، يتنافسون على 13 مقعدًا.





وكان عدد الأشخاص الذي يحق لهم التصويت والمُشاركة الانتخابية من خلال الإدلاء بأصواتهم من أبناء سوهاج يبلغ 3 ملايين و74 ألف و205 ناخب وناخبة، كما تضم المحافظة 8 دوائر انتخابية، و688 مركزًا إنتخابيًا، و1081 لجنة فرعية.





وتم تقسيم الـ8 دوائر كالآتي: الدائرة الأولى ومقرها مدينة سوهاج وتضم "مركز سوهاج، قسمي أول وثانِ، ومركز جزيرة شندويل"، وتم تخصيص مقعدين لها، وبها 22 مرشحًا، والدائرة الثانية ومقرها أخميم، وتضم "أخميم، وساقلتة، وحي الكوثر"، وتم تخصيص مقعدين لها، وبها 26 مرشحًا، والدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة، وتم تخصيص مقعد واحد لها، وبها 17 مرشحًا.





والدائرة الرابعة، ومقرها طهطا، وتضم "طهطا، طما، جهينة"، وخصص لها ثلاثة مقاعد، وبها 48 مرشحًا، والدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا، وتضم "جرجا، العسيرات"، وتم تخصيص مقعدين لها، وبها 27 مرشح، والدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة، وخُصص لها مقعد واحد، وبها 17 مرشحًا، والدائرة السابعة مقرها مركز البلينا، وخُصص لها مقعدان، وبها 24 مرشح، والدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام، وتم تخصيص مقعد واحد لها، وبها 14 مرشحًا.



