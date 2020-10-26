تراجع الأسهم الأوروبية مع تزايد معدل الإصابات بفيروس كورونا

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في أولى جلسات الأسبوع، اليوم الاثنين، وسط تصاعد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في أجزاء عدة من القارة العجوز لتعيد معها تدابير الإغلاق الجزئي في دول مثل إيطاليا وأسبانيا، وسط تحذيرات من قبل منظمة الصحة العالمية من أن بعض الدول القارة تقف في "منعطف حرج".

على صعيد التداولات ، تراجع مؤشر "يورو ستوكس 600" بنحو 1.1% عند 359 ، فيما هبط "كاك" الفرنسي بنحو 1.3% إلى 4848 نقطة، وانخفض "فوتسي100" البريطاني بنحو 1.1% مسجلا 5795 نقطة، و تراجع "داكس" الألماني 2.7% عند 12307 نقاط.

وقد حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، من أن الدول الواقعة في نصف الكرة الشمالي "في منعطف حرج" مع ارتفاع عدد حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا.

وأوضح في مؤتمر صحفي، يوم الجمعة الماضية، أن الشهور القليلة المقبلة ستكون صعبة للغاية وأن بعض الدول تعد على طريق خطر نتيجة الزيادة متسارعة في الحالات".

وسجلت فرنسا زيادة قياسية في عدد الإصابات الجديدة بالفيروس أمس الأحد عند مستوى يتجاوز 50 ألفًا، فيما قررت إيطاليا إغلاق الصالات الرياضية، كما أعلنت اسبانيا تطبيق حالة الطوارئ الصحية وفقا لما صرح به رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز.