بتكلفة 63 مليون جنيه..إنشاء وتطوير7 مدارس بديرب نجم

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتمامًا كبيرًا ‏للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات وخاصة قطاع التعليم .





‏وذلك من خلال إنشاء وإقامة مدارس جديدة وتطوير وتوسعة مدارس قائمة بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتهيئة الأجواء المناسبة وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب حرصا علي مستقبلهم.





واشار إلى أنه جاري إنشاء وتطوير 128 مدرسة بنطاق المحافظة لاضافة 2395 فصل جديد بتكلفة 11مليارا و 4 ملايين جنيه.

أوضح المحافظ أنه جاري الإنتهاء من أعمال إنشاء تطوير وتوسعة 7 مدارس بنطاق مركز ومدينة ديرب نجم بتكلفة مالية بلغت 63 مليونا و 300 ألف جنيه لتوفير 126 فصلا دراسيا بهدف القضاء علي نظام الفترتين ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول.





، مشيدًا بالجهد المبذول والتنسيق الدائم بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتطوير منظومة ‏التعليم وتوفيرالجو المناسب لأبنائنا الطلاب بجميع المراحل التعليمية.

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ومن جانبه أكد المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية أنه جاري الإنتهاء من ‏إنشاء وتطوير وتوسعة 7 مدارس بمركز ومدينة ديرب نجم بتكلفة 63 مليونا و 300 ألف جنيه شملت تلك المشروعات إنشاء جديد لمجمع نصرعابدين لإضافة 57 فصلا وبتكلفة 38 مليون جنيه، مشروع الإحلال الكلي لمدرسة القطايع للتعليم الأساسي لتطوير 11 فصلا وبتكلفة 5 مليون و 600 ألف جنيه ، واحلال جزئي لمدرسة منشأة كشك الإبتدائية لتطوير 9 فصول وبتكلفة 3 مليون و 800 ألف جنيه، وإحلال جزئي لمدرسة ديرب نجم الثانوية التجارية بنين لتطوير 31 فصلا وبتكلفة 8 مليون و 400 ألف جنيه، وأعمال توسعة 5 فصول بمدرسة حصة الرهبان الإبتدائية بتكلفة 2 مليون و 700 ألف جنيه، وأعمال توسعة 8 فصول بمدرسة شوبك أكراش الإبتدائية بتكلفة 2 مليون و 400 ألف جنيه، وأعمال توسعة 5 فصول بمدرسة الهوابر الإعدادية بتكلفة 2 مليون و 400 ألف جنيه.

أضاف مدير هيئة الأبنية التعليمية أنه تم الإنتهاء من أعمال إنشاء جديد لمدرسة محمد حسام خطاب للتعليم الأساسي لإضافة 22 فصلا جديدا وبتكلفة 7 مليون و 500 ألف جنيه.