أخبار العلوم والتكنولوجيا.. إدارة ترامب: لدينا سلطة حظر تطبيق تيك توك.. وآبل تحذر مستخدمى هواتف iPhone 12

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة كالآتي:
قام عدد من مقيمى الهواتف الذكية فى قناة EverythingApplePro EAP المتخصصة فى تصنيف وتحليل هواتف الآيفون، القيام باختبار هواتف آيفون 12 لاكتشاف عدد من الميزات الجديدة، واختبار تحملها لمقاومة المياه أو أو الغبار، واجراء عدد من الاختبارات على الهواتف مثل اختبارات الشاشة والبطارية وغيرها.
حذرت شركة آبل مستخدمى هواتف iPhone 12 والتى تم إطلاقها مؤخرا، من وضع الشاحن اللاسلكى MagSafe على غطاء أو حافظة الهواتف، حيث أنه إذا وضع المستخدم ذلك الشاحن اللاسلكي على الغطاء الجلدي للهاتف ، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور علامة دائرية تشوه مظهر الغطاء.
قالت إدارة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إن لديها سلطة حظر استخدام الأمريكيين لتطبيق الفيديوهات القصيرة TikTok تيك توك، حيث قدمت دعوى قضائية توضح فيها أن تطبيق تيك توك يمثل تهديدًا للأمن القومي بسبب علاقته بالحكومة الصينية.
يستخدم تطبيق المراسلة ماسنجر Messenger المملوك لشركة فيسبوك، أكثر من مليار مستخدم حول العالم، ويفضل الكثير منهم التطبيق لارتباطه بتطبيق فيسبوك الذى يحوى أكبر عدد من الأصدقاء؛ ولكن فيما يتعلق بالخصوصية و تشفير الرسائل فلا يعد التطبيق هو الأفضل.
يتميز متجر تطبيقات جوجل بلاى باحتوائه على الكثير من الألعاب المجانية على هواتف أندرويد، التى تتضمن الكثير من المغامرات، كما تتميز بأن كثير منها يعتبر ألعاب خفيفة لا تشغل مساحة كبيرة من المساحة الداخلية للهاتف، كما انها مسلية للغاية وقت الفراغ ولا ترهق البطارية عند تشغيلها لوقت طويل، وذكر موقع Android Authority أفضل 5 تطبيقات للالعاب المجانية: