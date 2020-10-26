برلماني: إنشاء منصة تجارة إلكترونية لدعم المشروعات الصغيرة يوفر فرص عمل للشباب

أشاد النائب رضوان الزياتي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان بما أعلن عنه وزير التنمية المحلية بشأن إنشاء منصة تجارة إلكترونية لدعم المشروعات الصغيرة بالتعاون مع الأغذية العالمية، مشيرًا إلى أننا نتمنى تنفيذ ذلك على أرض الواقع قريبًا.





وأشار الزياتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن إنشاء هذه المنصة سيساعد في إحداث نقلة كبيرة بالنسبة للدولة ، وسيوفر فرص عمل للشباب ويقضى على البطالة.





وأكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن إقامة المشروعات الصغيرة في المدن والأقاليم ينهض بالمجتمع ، ولكن لابد من اختيار اشخاص على أعلى مستوى من المرونة والفكر للإشراف على هذه المشروعات.





كما طالب بضرورة وجود خبراء واستشاريين يساهموا في إنشاء هذه المنصة، بهدف في تجهيز منتجات المشروعات الصغيرة وإقامة معارض لها في المحافظات.



