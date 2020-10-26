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محافظات

اللجنة العامة بالمنتزه: أبوالعباس تركي أعلى الأصوات والقائمة الوطنية في الصدارة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:14 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني

كشفت المؤشرات الأولية طبقا للمحضر الرسمي الصادر من اللجنة العامة بالدائرة الأولى "أول المنتزه" عن أداء 155 ألفًا و925 ناخبًا بأصواتهم من أصل مليون و108 ألاف و34 صوتًا، لانتخاب 4 مرشحين، بإجمالي أصوات صحيحة 118 ألفًا و684 صوتًا وأصوات باطلة بلغت 37 ألفًا و241 صوتًا.


وأسفرت المؤشرات الأولية عن حصول المرشحين أبو العباس تركي على 51303 صوت، ومحمد حسين الحمامى على 36134 صوتا، وأشرف سردينه على 35597 صوتًا، وعبد الفتاح محمد عبدالفتاح على 29384 صوتًا، ومى محمود على 23222 صوتًا، ومروة التوني على 17932 صوتًا، و محمد سعد الهوارى على 14524 صوت، ومحمد الجمسى 13124 صوتًا.


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وحصلت القائمة الوطنية من أجل مصر على 87539 صوتًا، فيما حصلت قائمة نداء مصر على 32419.


وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.


ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

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