باكيا على الهواء.. نجل محمد رضا يكشف عن سر لقب والده "معلم السينما "..فيديو

قال أحمد رضا، نجل الفنان محمد رضا إن والده لم يكن يتوقع أن يطلق عليه لقب "معلم السينما المصرية" ، بل إنه كان يظن أن اللقب الامثل له هو "فتى السينما المصرية" ، موضحا ان والده كان يحب قصص الرومانسية والحب .





وأضاف أحمد رضا، خلال لقائه لفضائية "دي إم سي"، أن دوره في مسرحية "زقاق المدق" لنجيب محفوظ، هي كانت السبب وراء لقب "معلم السينما المصرية"، حيث لعب دور تاجر في مسمط.





وأشار "رضا" إلى أن والده منذ أن قام بهذه الشخصية وهو متعلق بها كثيرًا، كما لازمته كثيرا طوال مشواره الفني.





ولفت "رضا" إلى أن الجانب الإنساني لوالده كان رائعا ، وكانت شخصيته جيدة كأب.



