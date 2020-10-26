مدير التوعية بالإنتاج الحيواني: قروض بفايدة تصل إلى 5% لصغار المربين لإحياء مشروع البتلو.. فيديو

قال إيهاب فاروق، مدير عام التوعية والإرشاد بقطاع الإنتاج الحيواني، إن مشروع إحياء البتلو غرضه الأساسي منح صغار المربين قروض من الدولة بفوائد مخفضة، خمسة بالمئة سنويا.





وأضاف إيهاب فاروق، خلال مكالمة هاتفية، لفضائية دي إم سي، أن هناك فئات تحصل على أقل من عشرة رؤوس من الماشية كمساهمة من مشروع إحياء البتلو وفئة أخرى تحصل على مابين من ١٠ إلى ٢٠ رأسا.





وأشار مدير عام التوعية والارشاد بالانتاج الحيواني، إلى أن هناك مشروعا آخر من ضمن مشروعات الإنتاج الحيواني، وهو مشروع تسمين العجول البتلو المستوردة، موضحا أن قرض المشروع يكون بفائدة ٢.٥ بالمئة خلال مدة ستة أشهر.





ولفت "توفيق"، إلى أن مشروع التسمين يشمل منح صغار المربين سلالات أجنبية محسنة وذات نمو عال وجيد، ضمن البروتوكول الرباعي بين وزارة الزراعة والتموين والبنك الزراعي المصري وجهاز الخدمة الوطنية.





وتابع أن جهاز الخدمة الوطنية هدفه الأساسي الربح، حيث يستورد الحيوانات من الخارج، مع مراعاة أن تكون ذات سلالات عالية، يسهم في تمويلها البنك الزراعي.